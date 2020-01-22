У неї діагностували проблеми з серцем

Один з рупорів російської пропаганди Маргарита Симоньян потрапила в реанімацію, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Mash

“Її госпіталізували в інститут імені Скліфосовського через проблеми с серцем. Журналістку забрали прямо з Кремля — вона відчула себе погано під час наради”, - йдеться в повідомленні.

Маргарита Симоньян є головним редактором Russia Today - одного з головних рупорів російської пропаганди з 2005 року. Також вона є головним редактором міжнародного інформаційного агентства «Росія сьогодні» та інформаційного агентства «Sputnik».

Вона не раз потрапляла в гучні скандали з-за численних інформаційних маніпулювань і спотворення фактів.

Як ми писали раніше головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян зчепилася в жорсткій сутичці з російським опозиціонером Олексієм Навальним. В ході сюжету «Фонд боротьби з корупцією» він розповів про літак, вкрадений для дружини прем'єр-міністра Медведєва. У своєму Twitter Навальний пожартував, що після публікації випуску йому особисто дзвонила Симонян і запевнила, що на прес-конференції 5 грудня її журналісти запитають у Дмитра Медведєва про літаку дружини.

Також нагадаємо, що скандальний російський режисер Тигран Кеосаян, який за сумісництвом є чоловіком топ-пропагандистки Кремля Маргарити Симонян зробив зухвалу заяву про Україну.

Він заявив, що Україна нібито лише частину Російської Федерації, вона ніколи не була і не буде самостійною державою.

Також раніше повідомлялося, що інший топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов знущально заявив, що в Росії "просто обожнюють Україну" і скоро багато росіян будуть жити на її території.

Нагадаємо, Скабеева зателефонувала Зеленському і дико зганьбилася.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, Соловйов викреслив Україну з історії, шалене заява потрапила на камеру.



