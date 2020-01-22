Пасажира, у якого підозра на китайський коронавирус, був госпіталізований з міжнародного аеропорту Пулково, Санкт-Петербург, Росія

Лікарі його забрали в спеціальних захисних костюмах. Носилки були покриті спеціальним воздухонепроницательным куполом. Приміщення аеропорту, де перебував чоловік, обробили спеціальними хлористими сполуками, повідомляє Politeka з посиланням на телеграм-канал База.

Ще одне джерело повідомляє, що постраждалого відправили до лікарні їм. Боткіна. Його вже чекають в госпіталі. Головлікар лікарні підтвердив, що лікарі підозрюють перший випадок зараження вірусом в Росії.

Другий можливий носій китайського коронавіруса був госпіталізований в Москві. В цей раз це пасажир рейсу Таїланд - Шереметьєво.

Пасажиру стало погано під час польоту. У салоні почали шукати лікаря, люди після цього занервували. Коли прилетіли, то нікого не випустили, а зайшли в спеціальному одязі лікарі до хворого.

Інших посадили і дали заповнити форми. Щоб, якщо раптом хвороба підтвердиться, то їх можна було швидко знайти. Відразу нікого не випускали, але після деяких хвилювань всіх відпустили. На виході заміряли у них температуру спеціальним інфрачервоним термометром.

Раніше ми повідомляли, що новий вірус косить без розбору, жертв все більше, ситуація на кордоні України загострюється.

Українські прикордонники проінформовані про нове коронавирусе з Китаю. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

При цьому наголошується, що це ніяк не вплине на перетин кордону.

"Прикордонники не можуть виявляти людей і розуміти, наскільки вони можуть бути заражені - це в прерогативі медичних служб. Але від інформування Моз про те, що така ситуація, в напрямку з Китаю - нам надходило. Ми поінформували всі наші підрозділи для того, що вони врахували це у своїй службовій діяльності", - зазначив він.

Нагадаємо, смертоносний коронавірус виявився страшнішим, ніж думали: термінове заяву

Також Politeka писала, що таємничий вірус косить людей з шаленою швидкістю

А ще Politeka повідомляла, що новий вірус вбиває людей, термінове повідомлення Моз



