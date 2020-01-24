На російських пропагандистських каналах, схоже, з'явилася нова рубрика, пише Politeka.net

Замість численних обговорень української проблематики на Ростб нарешті взялися обговорювати внутрішні питання. Так, в ефірі програми "Місце зустрічі" на НТВ обговорювали спірний закон про образі почуттів віруючих.

Дискусія в результаті переросла в бійку між членом Громадської палати РФ Павлом Пожигайло і жкоммунистом Анатолієм Барановим.

У процесі обговорення закону Пожигайло закликав опонентів виступати на цю тему більш обережно. Він перервав виступаючого в цей момент Баранова словами: "Товариш мракобіс, помовчіть". "Якщо ви будете мене ображати, я цього терпіти не буду", відповів ображений комуніст.

Після цих слів між чоловіками зав'язалася бійка. Баранов накинувся на Пожигало, але той дав здачі.

"Без темы Украины пауки продолжают мочить друг друга. Коммунист побил единороса...", - написав у Facebook користувач Сергій Запорожсьский, який поділився відео. .

Раніше ми писали, що один з рупорів російської пропаганди Маргарита Симоньян потрапила в реанімацію. Швидка забрала її прямо з Кремля, де жінка була на нараді.

Як ми писали раніше головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян зчепилася в жорсткій сутичці з російським опозиціонером Олексієм Навальним. В ході сюжету «Фонд боротьби з корупцією» він розповів про літаку, вкраденому для дружини прем'єр-міністра Медведєва. У своєму Twitter Навальний пожартував, що після публікації випуску йому особисто дзвонила Симонян і запевнила, що на прес-конференції 5 грудня її журналісти запитають у Дмитра Медведєва про літаку дружини.

Нагадаємо, Скабеева зателефонувала Зеленському і дико зганьбилася.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, Соловйов викреслив Україну з історії, шалене заява потрапила на камеру.