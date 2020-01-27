«Колишній міністр оборони» самопроголошеної "ДНР" Ігор Гиркин, він же Стрельцов, влаштував акцію протесту біля стін Кремля

Біля будівлі адміністрації російського президента Володимира Путіна розпочався масштабний бунт через те, що глава Кремля анонсував зміни в Конституцію.



Кілька сотень активістів вимагали провести референдум через поправки до Конституції РФ.



Сам Гиркін на акції протесту заявив, що про стан здоров'я Путіна нічого не відомо, а замість нього на зустрічах присутній його двійник.



«На зустрічах міжнародного рівня зрідка ми спостерігаємо і самого Путіна. Причому він не дуже-то важливо і виглядає. Неймовірно складно зрозуміти, якого роду інтриги зараз перевертаються в цих будівлях Кремля. Це повністю закрита від народу система, вона незалежна від росіян. Це дуже жорстка вертикаль, яка була збудована пірамідами влади. По всій суті, вона мафіозна», - заявив він.





Раніше Гиркін почав розводити паніку в соцмережі "ВКонтакті", повідомивши про наступ української армії.



Також бойовик спрогнозував, що у разі, якщо загострення почнеться на Сході України, ВСУ зможуть оперативно зайняти створилася в який раз «сіру зону».



За словами терориста, зараз можна спостерігати, як повторюється така ж ситуація, яка була поблизу Широкіно.

Нагадаємо, орда Путіна на Донбасі поповнилася особливим контингентом: що собою представляє "еліта Л/ДНР".

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