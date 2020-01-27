Володимир Жириновський звинуватив США у застосуванні біологічної зброї в Китаї і, як результат, у спалаху небезпечного коронавірусу

Скандальний російський політик відомий своїми різкими висловлюваннями і часом божевільними теоріями. Цього разу лідер ЛДПР вирішив поміркувати про джерело страшного вірусу, який в останні дні вирує у Китаї. На думку Жириновського, винуватцем епідемії варто вважати Сполучені Штати.

«Напевно замішані американські фармацевтичні фірми, вони заробляють. Головна мета — вдарити по економіці Китаю, підірвати економічну міць, оскільки американці втомилися від протистояння з Китаєм. Друга мета — випробування збудників з тим, щоб можна було в перспективі це використовувати і у військових цілях», - заявив політик в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва».

При цьому він сам же визнав, що вірус може проникнути в країну, яка нібито застосувала біологічну зброю, разом з людьми, які туди літають. У зв'язку з цим Він припустив, що метою атаки було «створити паніку».

«Фармацевти стануть мільярдерами 2020 року, і всі швиденько забудуть. Цілі — заробити, на першому місці. На другому — вдарити по Китаю, по економіці, і третє — військові можуть дивитися, спостерігати, як би локалізувати застосування подібної зброї, щоб вона не могла перекинутися на інші країни», - заявив Жириновський.

Нагадаємо, раніше Жириновський заявив, що в найближчому майбутньому над містами України будуть підноситися російські державні прапори. За його словами, країна-агресор в абсолютному спокої повинна чекати цього моменту.

Імперськими неадекватними мріями лідер ЛДПР поділився в ефірі пропагандистської програми «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» на телеканалі Росія 1.

Скандальний представник окупантів додав, що росіянам потрібно з оптимізмом дивитися в майбутнє і чекати, коли над Києвом, Житомиром, Одесою та Донецьком буде споруджений російський прапор.

Нагадаємо, Жириновський вибрав для вторгнення чотири українських міста: «Піднімемо російський прапор над…».

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