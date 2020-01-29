В Російській Федерації зробили досить дивну пропозицію, щодо президента Росії Володимира Путіна

Виявилося, що в Росії запропонували перейменувати посаду президента в "верховного правителя". Одним словом його хочуть зробити царем. З такою ініціативою виступила робоча група з підготовки поправок до Конституції РФ.

Вони зібрали масу змін до реформ, які пропонував Володимир Путін.

Комісія хоче внести близько ста нових пунктів в Конституції РФ. Серед нових запропонованих пунктів: закріплення конституційно-правової відповідальності глави країни, уточнення повноважень АП і навіть утвердження православ'я як основної релігії країни.

До всього іншого, автори закликали приписати до статусу РФ назву "держава-переможець" у Другій світовій.

В групу авторів увійшло 75 осіб. Серед них є артисти, режисери, депутати Держдуми і члени Ради Федерації. Серед них також сховалися колишній командир бойовиків "ДНР" Андрій Климаш і скандальний письменник Захар Прилєпін.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін вже фізично не може утримувати владу в Росії.

Про це розповів військовий і політичний оглядач Олексій Арестович. "Путін почав перебудову, Горбачовську. Для мене очевидно, що він почав випускати владу з рук. Тому що принцип цієї реформи полягає в розшаруванні повноважень. Все що Путін робив 20 років до цього - це концентрація повноважень. І раптом він привносить реформу. Це означає, що він вже фізично не може утримувати владу", - зазначив експерт.

Нагадаємо, Путін вирішив відгородитися від України «залізною завісою».