В Російській Федерації зробили досить дивну пропозицію, щодо президента Росії Володимира Путіна
Виявилося, що в Росії запропонували перейменувати посаду президента в "верховного правителя". Одним словом його хочуть зробити царем. З такою ініціативою виступила робоча група з підготовки поправок до Конституції РФ.
Вони зібрали масу змін до реформ, які пропонував Володимир Путін.
Комісія хоче внести близько ста нових пунктів в Конституції РФ. Серед нових запропонованих пунктів: закріплення конституційно-правової відповідальності глави країни, уточнення повноважень АП і навіть утвердження православ'я як основної релігії країни.
До всього іншого, автори закликали приписати до статусу РФ назву "держава-переможець" у Другій світовій.
В групу авторів увійшло 75 осіб. Серед них є артисти, режисери, депутати Держдуми і члени Ради Федерації. Серед них також сховалися колишній командир бойовиків "ДНР" Андрій Климаш і скандальний письменник Захар Прилєпін.
Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін вже фізично не може утримувати владу в Росії.
Нагадаємо, Путін вирішив відгородитися від України «залізною завісою».
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