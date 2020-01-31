Скандальна спікер МЗС РФ Марія Захарова накинулася на Володимира Зеленського через його заяву про причетність СРСР до початку Другої світової війни

Офіційний представник російського МЗС відома своїми провокаційними висловлюваннями і відверто агресивною позицією щодо України. Можливо, саме тому вона не змогла не прокоментувати заяву Володимира Зеленського, який нагадав світу про співпрацю Радянського Союзу з нацистською Німеччиною.

Захарова, з притаманним їй драматизмом, назвала слова українського президента «аморальними» і заявила, що вони «переходять межу».

«Просто захмарно звучать заяви президента України Володимира Зеленського, який фактично зрівняв роль Радянського Союзу із Третім рейхом у розв'язанні Другої світової війни, що дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту. І після цього українська влада задається питанням, чому їх народ не хоче жити з ними в одній країні? Подібні заяви переходять всі межі в принципі, вони є відвертою зрадою історії свого ж народу. Придумувати рівну відповідальність вбивці і жертви злочинно і аморально», - обрушилася з критикою Захарова.

Однак Зеленський не єдиний український політик, чиї слова обурили представника МЗС РФ. Так, Захарова не змогла стримати емоцій з-за слів першого президента України Леоніда Кравчука про те, що диктатори Адольф Гітлер і Йосип Сталін зустрілися у Львові, де хотіли вирішити результат Другої світової війни ще до її початку.

«У мене одне питання до Кравчука: вас там лікують?! Ви після чого це все несете?!...Ви взагалі в своєму розумі там?! Там взагалі залишився хтось в Україні, хто може роздати їм хоч якісь первинні посібники з історії Другої світової війни? Ну це ж просто свавілля!», - бушувала дипломат.

Її бурхлива реакція привернула увагу інтернет-користувачів, які не могли не помітити в її словах нестикування.

«Так Зеленський єврей чи нацист ..я щось упустила», «ще раз переконуємося в силі радянської пропаганди, яка виправдала геноцид євреїв і голодне людоїдство в Ленінграді, а також масову загибель народів СРСР з вини політичних авантюристів», «Дивовижна країна РФ-маючи такі багатства годувати власний народ маячнею - та хоча все це він їсть?», «Манька збуджена 1шт.», - пишуть люди.

Нагадаємо, Захарова зганьбилася постарілим видом після новорічних свят.

Як повідомляла Politeka, Захарова зганьбилася безглуздим виглядом після корпоративу.

Також Politeka писала, що веселощі Захарової на корпоративі не залишилося без наслідків, з'явилися кадри.