Від президента РФ Володимира Путіна відвернулися потужні світові лідери

Як повідомляє Politeka.net колишній ватажок терористів Донбасу росіянин Ігор Стрєлков-Гіркін звинуватив президента США Дональда Трампа і турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана в тому, що вони зрадили главу РФ Володимира Путіна. Про це він написав на своїй сторінці в мережі.

На думку колишнього бойовика, президенти Сполучених Штатів і Туреччини встромили Володимиру Путіну ще один ножичок нижче спини.

При цьому Гіркин невтішно відгукнувся про американського і турецького лідерах. На його думку, Трамп і Ердоган діяли, як брехливі труси.

"Ці люди не вміють відповідати за власні слова, і не бажають цього робити. Тому Трамп і Ердоган послідовно зраджують тих, хто був готовий битися за них і поряд з ними", - накинувся зі звинуваченніми Гіркін.



Дивно, що Гіркин робить такі гучні заяви, адже нещодавно він приєднався до акції протесту біля будівлі Адміністрації президента РФ. Тоді він виступав проти нової Конституції РФ і змін, які захотів внести Путін.

Крім того, він тоді заявив, що ніхто не знає, де "реальний Путін". А також додав, що про стан здоров'я президента Російської Федерації нічого не відомо, а замість нього на зустрічах присутній його двійник.