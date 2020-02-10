Зміни в конституції РФ запропоновані Володимиром Путіним небезпечны ізоляцією Росії
За його словами, в Росії можливе повторення радянської моделі, яка передбачає, що країна будує своє власне суспільство, і їй байдужі міжнародні організації.
"Путінське "нововведення", що передбачає домінування російського законодавства над міжнародним, – це явна ознака того, що Путін намагається відновити радянську систему пріоритетів, побудувати кордон, або "залізна завіса", і створювати своє власне "щасливе майбутнє", де ступінь щастя буде забезпечуватися за рахунок контролю над інформаційним простором, коли нам будуть пояснювати, яких результатів ми досягли", - стверджує експерт.
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Також він упевнений, що Путін свідомо намагається все це відновити.
"А вона веде Росію в клуб країн якщо не "третього світу", то вже точно не нижче країн "другого світу". Цей процес триває і зараз, просто російські громадяни його не помічають, перебуваючи під впливом одурманивающей пропаганди. Росія поступово стає гравцем рівня Туреччині, тобто регіональної політичної державою, не глобальною. Її роль стає все менш і менш значущою", - уклав він.
Раніше російський політолог Валерій Соловей заявив, що Володимир Путін йде з російської політики раніше закінчення його президентського терміну.
За його словами, з поста президента РФ він піде за особистими обставинами, а з 2022 року глава РФ не буде присутня в публічній політиці.
І саме для цього Путін створює Держрада, який зможе керувати Росією і без президента.
Експерт відзначає, що зміни в Конституції РФ давно замислювалися, а опрацьовувалися з 2017 року.
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