Зміни в конституції РФ запропоновані Володимиром Путіним небезпечны ізоляцією Росії

За його словами, в Росії можливе повторення радянської моделі, яка передбачає, що країна будує своє власне суспільство, і їй байдужі міжнародні організації.

"Путінське "нововведення", що передбачає домінування російського законодавства над міжнародним, – це явна ознака того, що Путін намагається відновити радянську систему пріоритетів, побудувати кордон, або "залізна завіса", і створювати своє власне "щасливе майбутнє", де ступінь щастя буде забезпечуватися за рахунок контролю над інформаційним простором, коли нам будуть пояснювати, яких результатів ми досягли", - стверджує експерт.

Також він упевнений, що Путін свідомо намагається все це відновити.

"А вона веде Росію в клуб країн якщо не "третього світу", то вже точно не нижче країн "другого світу". Цей процес триває і зараз, просто російські громадяни його не помічають, перебуваючи під впливом одурманивающей пропаганди. Росія поступово стає гравцем рівня Туреччині, тобто регіональної політичної державою, не глобальною. Її роль стає все менш і менш значущою", - уклав він. Раніше російський політолог Валерій Соловей заявив, що Володимир Путін йде з російської політики раніше закінчення його президентського терміну. За його словами, з поста президента РФ він піде за особистими обставинами, а з 2022 року глава РФ не буде присутня в публічній політиці. І саме для цього Путін створює Держрада, який зможе керувати Росією і без президента. Експерт відзначає, що зміни в Конституції РФ давно замислювалися, а опрацьовувалися з 2017 року. Нагадаємо, хто насправді керує Росією, спливли несподівані імена А ще Politeka писала, що Путіна на кінець, з'явився невтішний прогноз Також Politeka повідомляла, що Лукашенко завдав потужний удар по Путіну, конкуренти РФ потирають руки

