Президент Білорусі Олександр Лукашенко може ініціювати замовне вбивство на себе через невдалі переговорів з Володимиром Путіним
Таку інформацію опублікували на телеграм-каналі «Білоруський діалог».
На думку експертів, це стане причиною того, що Лукашенко не вдалося домовитися про знижки на російську нафту.
На думку експертів, це стане причиною того, що Лукашенко не вдалося домовитися про знижки на російську нафту.
"Це дуже боляче вдарить по бюджету країни, і Лукашенко буде змушений витратити сотні мільйонів доларів на закупівлю нафтопродуктів в інших країнах. Високі ціни на нафту потягне за собою подорожчання пасажирських і вантажних перевезень до Білорусі. Оскільки Лукашенко збирається балотуватися на черговий президентський термін, а вибори відбудуться вже в цьому році, через кілька місяців він може зіткнутися з серйозною економічною кризою.", - йдеться в повідомленні.
Також політологи стверджують, що заради перемоги на виборах Лукашенко може ініціювати замовне вбивство на самого себе.
"Йому потрібно зробити з себе жертву "змови" і звалити вину на ворогів. А вони у свідомості Олександра Григоровича всюди. Головне не переграти в сценарії", - відзначають експерти.
Раніше в Білорусі зробили гучну заяву, підрахувавши збитки, які вони отримали з-за Російської Федерації.
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Як стало відомо, в 2019 році Білорусь втратила близько $330 млн за "податкового маневру" Росії, який звільнив продавців нафти з РФ від частини мит.
Цю ганебну цифру озвучив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас під час наради з Олександром Лукашенко. Воно було присвячене паливно-енергетичному комплексу Білорусі
Нагадаємо, у Росії видали фінальну мета Путіна в Україні.
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