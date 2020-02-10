Президент Білорусі Олександр Лукашенко може ініціювати замовне вбивство на себе через невдалі переговорів з Володимиром Путіним
 
Таку інформацію опублікували на телеграм-каналі «Білоруський діалог».

На думку експертів, це стане причиною того, що Лукашенко не вдалося домовитися про знижки на російську нафту.

"Це дуже боляче вдарить по бюджету країни, і Лукашенко буде змушений витратити сотні мільйонів доларів на закупівлю нафтопродуктів в інших країнах. Високі ціни на нафту потягне за собою подорожчання пасажирських і вантажних перевезень до Білорусі. Оскільки Лукашенко збирається балотуватися на черговий президентський термін, а вибори відбудуться вже в цьому році, через кілька місяців він може зіткнутися з серйозною економічною кризою.", - йдеться в повідомленні.

Олександр Лукашенко


Також політологи стверджують, що заради перемоги на виборах Лукашенко може ініціювати замовне вбивство на самого себе.
 
"Йому потрібно зробити з себе жертву "змови" і звалити вину на ворогів. А вони у свідомості Олександра Григоровича всюди. Головне не переграти в сценарії", - відзначають експерти.

Раніше в Білорусі зробили гучну заяву, підрахувавши збитки, які вони отримали з-за Російської Федерації.

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Як стало відомо, в 2019 році Білорусь втратила близько $330 млн за "податкового маневру" Росії, який звільнив продавців нафти з РФ від частини мит. 

Цю ганебну цифру озвучив прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас під час наради з Олександром Лукашенко. Воно було присвячене паливно-енергетичному комплексу Білорусі