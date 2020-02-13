Ярмольник вразив дурною заявою про час, проведений в Україні

Відомий російський актор Леонід Ярмольник вразив черговою пропагандистською казкою про Україну

Так, скандальний актор, який підтримує агресивну політику президента РФ Володимира Путіна, зробив ряд скандальних заяв, що стосуються України.

Зокрема, він зазначив, що в Україні живуть особливі люди, але саме східна Україна "давно готова і бажає бути з Російською Федерацією".

Крім того, він поділився божевільною байкою про "звірства українських націоналістів" в кращих традиціях кремлівської пропаганди. Після таких слів ним можуть "пишатися" топ-пропагандисти Кремля, відомі своїми українофобними заявами.

"Я багато разів бився, і один з перших переломів носа теж був з цим пов'язаний, там, в Україні, оскільки є москалі, жиди, негри. При мені хлопця, який навчався в Політехнічному інституті, чорний, він проявляв прихильність до місцевої дівчини, його порвали на березах на високому замку, як у Середні віки", - розповів актор в одному з інтерв'ю для російських ЗМІ.

Також раніше повідомлялося, що список осіб, що загрожують українській нацбезпеці, поповнився ім'ям одного з одіозних прихильників анексії Криму Леоніда Ярмольника.

Так, Мінкульт після звернення СБУ оновив список осіб, які створюють загрозу для української національної безпеки. В нього були додані російські актори Леонід Ярмольник та Ірина Алфьорова.