Росію закликали повернути міста Івангород і Печори, бо це частина Естонської Республіки

Слова глави парламенту Естонії Хенна Пллуааса передає Обозреватель.



Обґрунтував свої слова політик положеннями в Тартуському договорі, згідно з яким, окуповані території належать Естонії.

"МЗС Росії дійсно нещодавно заявив, що Тартуський мирний договір недійсний, що це лише історичний документ. Але не все так просто. Якщо одна з держав порушує якусь угоду, це не робить автоматично угоду недійсною", – підкреслив він.

Політик нагадав, що згідно з договором, Кремль назавжди відмовляється від усіх претензій, які були в царській Росії щодо Естонії.

"На анексованих територіях ситуація така: в Печорах близько 20-25 тисяч осіб, з них у 15 000 є естонське громадянство. Їхні батьки були громадянами Естонської Республіки. І їх діти почувають себе громадянами Естонської Республіки", – резюмував політик.

Раніше український політолог Кирило Сазонов заявив, що Російська Федерація готова віддати Україні Донбас, але тільки формально, тобто, на тих умовах, які будуть вигідні Володимиру Путіну.

За його словами, Києву можуть дозволити називати Донбас Україною, можуть подарувати можливість розвісити державні прапори, але по факту це все не буде нашою країною, а перетвориться в російський анклав. Який буде повністю антиукраїнським і кримінальним.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозна небезпека для України.

Як повідомляла Politeka, Путін позбавиться від Донбасу, українців попередили про катастрофу.

Також Politeka писала, що Путін повторить сталінський сценарій в Росії.









