Президент Росії Володимир Путін вважає українців і росіян одним народом



Таку заяву зробив президент країни-агресора в інтерв'ю пропагандистам, передає Politeka.net.

За його словами, припинення дружби між країнами це втрата.

«Да. Звичайно. Але я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один і той же народ», – зазначив Путін.

Щоб підтвердити свої слова він приклад з далекої історії.

«Не знаю, подобається це чи ні, але, якщо подивитися на реалії, це так і є. Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці у мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки де-то, по-моєму, в XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності», - зазначив Путін.

У тому ж інтерв'ю Путін заявив, що існує ймовірність того, що він зможе домовитися з Володимиром Зеленським про мир і дружбу між країнами.



Але він тут же зазначив, що йому не сподобалася остання позиція Володимира Зеленського з Мінських угодах.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін розуміє, що війну на Донбасі треба закінчити.

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що якщо такий контакт очі в очі, ти відразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - сказав він.

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