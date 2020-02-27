Топ-пропагандистка Ольга Скабєєва бурхливо відреагувала на скандальну заяву екс-помічника президента Росії Владислава Суркова

Так, вона підтримала його образливе висловлювання про "хохлів" на адресу українців. Одіозна ведуча буквально зірвалася на істерику і почала брехливо звинувачувати Україну у злочинах, скоєних кремлівськими окупантами, в той момент, коли гість її пропагандистської передачі "60 хвилин" озвучив своє обурення з приводу слів Суркова.

Звичайно, не змогла Скабєєва проігнорувати важливі події в Україні, які вона в дусі кращих традиціях кремлівської пропаганди, назвала злочинами. Майдан, війна на Донбасі, знищення радянської символіки, за її словами, дають Суркову право називати українців "хохлами".

"Ми виходимо з того, що до Суркова проблем у Росії України не було?! І тут з'являється Сурков і все зіпсував, слідуючи вашій логіці?! Не було війни, ви не вбили 13 тисяч осіб, це нічого не було?! Не було Майдану, "державного перевороту"?! Ви прямо зараз не переймаєтеся спилом радянського символу?! Цього нічого немає! Винен один Сурков?! Це він назвав вас "хохлами" на рівному місці!" – розкричалася Скабеева.

Нагадаємо, що в гучне інтерв'ю Сурков зробив скандальну заяву про те, що україна нібито не існує, а її народ – це "х*хлы".

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

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