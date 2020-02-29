Чим більше географія поширення коронавірусу, тим вищий градус паніки у світі, що інколи переходить усі розумні межі

Черговий доказ того, наскільки люди налякані епідемією, – пожежа у лікарні іранського міста Бендер-Аббас, де місцеві жителі спробували спалити медзаклад тільки тому, що туди привезли кілька чоловік з коронавірусом, передає Iran International.

Відео пожежі, яка сталася у суботу, 29 лютого, з'явилося в Twitter-акаунті телеканалу.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به #کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس، شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه، بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020

На кадрах можна побачити, як вогнем охоплено один з корпусів лікарні, а за пожежею спостерігають місцеві жителі. Вони якраз вийшли на вулиці з протестом проти розміщення інфікованих коронавірусом у їх місті.

Десятьох хворих перевезли в лікарню Бендер-Аббаса з міста Кума. Після пожежі представник Медичного університету Хормозгана Фатіма Норузян заявила журналістам, що інформація про переведення інфікованих не відповідає дійсності.

В Ірані станом на останній день лютого коронавірусом заразилися п'ятеро депутатів парламенту Ірану. Всього по країні захворіли 388 осіб, з яких 43 померли.

Раніше ми писали, що в Румунії люди повторили «подвиг» українців при зустрічі евакуйованих громадян. Жителі регіону Арджеш показали ненависть, гнів і взяли вила в руки, щоб вийти на вулиці і не пустити своїх громадян, куди тих привезли на карантин.

Ми також писали, що секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данилов в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» повідомив, що українські традиційні методи лікування застуди якнайкраще підійдуть і для боротьби з коронавірусом. Такими він назвав цибулю, сало і часник.

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