Російський гуморист і телеведучий різко висловився на адресу України

Російський комік і телеведучий Володимир Винокур запропонував віддати Австро-Угорщини та Польщі частини України



Таку заяву він зробив в інтерв'ю російському виданню МК.Ru.

За його словами, РФ не причетна до подій на Донбасі, а навпаки хотіла допомогти.

«Росія не сприяла тому, щоб в Україні почалася війна. Росія хотіла допомогти Україні, хотіла убезпечити її від приходу войовничих людей. Хотіла мирним шляхом вирішити всі, але… Смішно говорити про української армії, української авіації, про український космос. Ну, самі розумієте», – заявив він.



Також він запропонував сусіднім країнам нашої держави, взяти собі «по шматку України», для того, щоб "налагодити відносини".



«Так нехай Австро-Угорщина і Польща заберуть собі шматки України, і тоді все дуже мирно відбудеться», - упевнений він.

Раніше, скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що вся Україна повинна через референдум увійти до складу Росії, бо вона являється "штучним утворенням".

Всі українські землі, за словами Жириновського, історично були частиною Росії.

Також він назвав країни, які, на його думку, захочуть увійти до складу РФ.

За його словами, таке бажання з'явиться в колишніх союзних республік.

Нагадаємо, скандальний письменник вирішив вигнати "українських окупантів" з Харкова і Донбасу.

Як повідомляла Politeka, скандальний письменник закликав росіян "врятувати" своїх в Україні.

Також Politeka писала, що у Путіна відкрито закликали розірвати Україну на частини.







