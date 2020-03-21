В Італійському місті Во перестали фіксувати зараження коронавірусом

Такого результату вдалося досягти ученым Падуйского університету з допомогою своєчасного виявлення COVID-19, передає РБК.



Після першої смерті 22 лютого, вони запропонували протестувати всі 3,4 тисячі жителів на коронавірус, в тому числі і безсимптомних.

З початку досліджень 6 березня було зафіксовано 88 випадків зараження, у половини з яких симптоми проявлялися.

"Якби ці люди не були виявлені, вони, ймовірно, свідомо заражали інших жителів", - повідомляють вчені.

В результаті перевірок, всіх заражених і тих, хто з ними контактували - ізолювали Вже через десять днів число інфікованих зменшилася до семи.

"Ми змогли стримати спалах тут, тому що ми виявили та усунули "підводні" інфекції і ізолювали їх носіїв. Власне, в цьому і полягає відмінність",- підкреслив учасник проекту Андреа Кріштанті.

По словах учених, ізоляція безсимптомних інфікованих необхідна для того, щоб мати можливість контролювати поширення вірусу, і мінімізувати ускладнення захворювання.

Варто відзначити, що коронавірус в Україні продовжує набирати обертів. На даний момент зафіксовано 41 випадок, з них 25 інфікованих – жителі Чернівецької області, 11 проживають в одному селі.

Жертвами коронавірусу COVID-19 вже стали 3 українці.

Також, 20 березня, Володимир Зеленський оголосив про те, що в Україні з'явився перший офіційно одужав від коронавірусу пацієнт. Ним виявився чоловік з Чернівців, чий повторний тест на СOVID-19 показав негативний результат.

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