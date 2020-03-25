Новонароджене порося потрясло світ своїм хоботом і гладкою шкірою
Інцидент стався в провінції Гуйджоу в охопленому коронавірусом Китаї. На одній з ферм з'явилося на світ порося, що нагадує зовнішнім виглядом слоненя.
Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, свиня опоросилася 19 березня, однак в мережу кадри з незвичайним малям потрапили тільки зараз.
За словами мешканки ферми Фань Мейлін (свиноматка належить її дядькові), порося-мутант з подовженим носом народилося абсолютно голим - що незвично для цих тварин.
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Судячи з кадрів, дитинча помістили в ізоляцію під лампу для розведення худоби. Його брати і сестри спали в кошиках неподалік.
«Я ніколи не бачила нічого подібного раніше. Це було дуже дивно, і, здається, всі теж так подумали», - прокоментувала Фань Мейлін.
На жаль, свиня з химерною вадою розвитку померла через кілька годин, додала китаянка.
Власник ферми повідомив про мутанта в місцеве бюро тваринництва, і чиновники повинні забрати і оглянути тварину. Причини мутацій поки що не з'ясовані.
Ситуацію активно коментують у соцмережі. Так, користувачі Твіттера порівнюють порося не тільки з дитинчам слона, але і тапіра, у якого схожий ніс.
"Вони кинули цю тварину в киплячу воду і вже з'їли?"
"Ось як Corona є гібридним вірусом змії і летючої миші. Досить створювати дивні речі"
"Повинно бути, всі ті хімічні речовини, які вони продовжують додавати в корм для тварин. Страшно собі уявити, скільки його в людській їжі..."
Нагадаємо, ми писали про коронавирусе у домашніх тварин, розкрито результати важливих тестів: "Поруч з нами..."
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