Родичі назвали новонароджену дитину в честь коронавіруса

Інцидент стався в Індії. Так, у неділю, 22 березня в місті Горакхпурі в штаті Уттар-Прадеш народилася дівчинка, дядько якої Нітеш Тріпаті придумав їй незвичайне ім'я - Корона (Corona), передають закордонні ЗМІ.

Чоловік розповів, що вирішив назвати дитину на честь смертельного вірусу, тому що Corona об'єднала світ. Він додав, що отримав дозвіл від матері новонародженої, Рагіні Тріпаті, перш ніж дати дитині таке незвичайне ім'я.

«Вірус, безсумнівно, небезпечний, і він убив так багато людей в світі, але він також прищепив нам багато хороших звичок і об'єднав світ. Ця дитина стане символом єдності людей у боротьбі зі злом», - поділився дядько дівчинки.

Відзначимо, за даними університету Джонса Хопкінса, на вечір 24 березня число заражених коронавірусом у світі становило 422 тисяч. При цьому одужали 108,5 тис. чоловік.

Лідером за кількістю підтверджених випадків, за даними університету Джонса Хопкінса, залишається материковий Китай (81 591), на другому місці — Італія (69 176), на третьому США (55 148). Найбільше загиблих від коронавіруса в Італії (6820), Китаї (3281) та Іспанії (2991).

В Україні ситуація виглядає наступним чином: за даними ЦГЗ, за станом на 10 годин 25 березня - 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлені перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

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