В столицю Росії почали стягувати війська до Москви направляються колони військової техніки

Про це пишуть і публікують відповідне кадри користувачі соцмереж у четвер, 26 березня. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз)

"До Москви стягують війська. І правильно роблять, між іншим. Доброго ранку, країно! Не хвилюйтеся", - пишуть в інтернеті.

При цьому в російських ЗМІ повідомляється, що збройні сили РФ за дорученням президента Володимира Путіна приступили до перевірки на готовність до боротьби з коронавирусной інфекцією.

Повідомляється, що військові залучили для заходів у військових частинах Західного і Центрального військових округів, ВКС Росії, РВСН, підрозділах військ РХБЗ, інженерних військ і окремих організацій медичного забезпечення. За даними Міноборони РФ. Це необхідно для підвищення готовності боротися з коронавірусом.

Крім того, зараз в Москві і її околицях йде підготовка до параду на Червоній площі в честь 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні.

Раніше повідомлялося, що пандемія коронавіруса в світі ставить під загрозу проведення в Москві військового параду 9 травня.

Проте в Кремлі спростовують скасування улюбленого заходи Володимира Путіна. Тим часом, в інших країнах паради на 9 травня стали скасовувати.

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