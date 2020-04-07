Вчені в Польщі змогли розгадати загадку таємничих візерунків, які, як вважалося, залишали НЛО

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Nauka w Polsce.

Так, нове дослідження показало, що як мінімум десять зруйнованих цитаделей ховаються під землею. З повітря вони були видні як загадкові візерунки, залишені на полях.

«Кілька з цих споруд були згадані в міжвоєнній літературі, але вже у той час вони були сильно пошкоджені. З часом ми остаточно втратили інформацію про їх місцезнаходження», - стверджує археолог Максим Мацкевич.

Після того, як дослідники відвідали місця, де виявлені таємничі візерунки, вдалося знайти чимало кераміки, яка датується від раннього залізного віку до пізнього середньовіччя.

«Вже перші польові спостереження підтвердили, що тут знаходиться зруйнована фортеця - на зораній землі ми знайшли сліди обпаленого дерева і обпаленої глини. Ми також виявили тут численні фрагменти ранньосередньовічної кераміки. Схема укріплень була відмінно візуалізувати за допомогою магнітних досліджень», - підкреслив археолог.

Як повідомлялося раніше, в Одесі місцеві жителі зняли на відео дивний об'єкт в повітрі. Вони вважають, що це може бути саме НЛО.

У соціальних мережах одесити поділилися відео, на яких, на їхню думку, вони спостерігають не що інше, як НЛО.

Один такий ролик опубліковано в Facebook-групі "Одеса як вона є".

За словами автора відео, з нічного неба на неї дивився "якийсь очей".

"Вона хаотично рухається з боку в бік і дуже дивно виглядає. Зірки знаходяться набагато далі, і це навіть не літак. А здалеку схоже візуально на Місяць. Наближаємося і спостерігаємо якийсь очей. Подивіться, це ж реально якийсь око", – каже одеситка.

Нагадаємо, НЛО помітили в несподіваному місці в повітрі над Канадою

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