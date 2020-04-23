У Кремлі вирішили взяти під контроль зарубіжні біолабораторії, а вголос це озвучила права рука глави МЗС Сергія Лаврова Марія Захарова

Офіційний представник зовнішньополітичного відомства РФ заявила, що в МЗС «серйозно стурбовані все більш активно висловлюваними припущеннями про штучність походження нового коронавіруса», передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

У зв'язку з цим нібито і назріла необхідність контролю іноземних біологічних лабораторій.

«Одна з версій, що COVID-19 - річ рукотворна... У зв'язку з цим хотілося б, щоб питанням розміщення біологічних лабораторій одних держав на території інших країн у безпосередній близькості до третіх країн приділялося більше уваги... Щоб можна було якось цю діяльність поставити під контроль», – цитують Захарову видання.

Така абсурдна заява не залишилася непоміченою. З цього приводу офіцер ЗСУ та ветеран АТО Анатолій Штефан з позивним «Штірліц» пожартував у своєму Twitter.

«Знову Захарова зайву чарку глоду випила. Вже зібралася всесвіт контролювати», – написав він.

У коментарях уточнили, що у чиновниці жодна чарка зайвою не буває і порадили більше стежити за тим, що діється під носом, навівши як приклад посилання на новину про пожежу в вірусної лабораторії в Новосибірську.

«Та вони навіть в Україні вже типу знайшли американські лабораторії», - жартують під постом.

Кілька тижнів тому Захарова дала ще один привід для обговорень. Чиновниця осоромилася зовнішнім виглядом під час онлайн-трансляції. Вона постала перед глядачами пом'ятою і мала не зовсім здоровий вид.

Написав про це все той же Анатолій Штефан.

«Мені навіть страшно уявити кремлівських пропагандонів після карантину і марафону щодо застосування глоду. Кого не чіпатиме коронавірус, швидше цепане Boyara 2020», – підписав знімок автор, натякаючи на те, що підопічну Лаврова не раз ловили на слабкості до спиртного. Більш того, деякі користувачі всерйоз припускають, що чиновниця бавиться не тільки алкоголем», – зазначив український захисник.

Нагадаємо, Захарова зганьбилася постарілим видом після новорічних свят.

Як повідомляла Politeka, Захарова зганьбилася безглуздим виглядом після корпоративу.

Також Politeka писала, що веселощі Захарової на корпоративі не залишилося без наслідків, з'явилися кадри.