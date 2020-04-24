В Москві оцінили можливість введення регулярних військ до столиці через пандемію китайського вірусу

Як пишуть росЗМІ, гучну заяву зробив мер Москви Сергій Собянін, передає Politeka.net.

За його словами, заходи, які були введені в Москві у зв'язку з пандемією вірусу, нібито є більш ефективними та адекватними, ніж в інших країнах.

Тому, як розповідає Сергій Собянін, влада не хоче сценарію із введенням регулярних військових підрозділів, як це відбувається у великих містах інших держав.

При цьому він зазначив, що влада готова до будь-якого розвитку ситуації з китайським вірусом. Але не варто забувати, що в Росії вже зафіксовано майже 63 тисячі випадків зараження, з яких 555 - летальні.

Але така заява не на жарт злякала росіян. За їхніми словами, заяву Сергія Собяніна потрібно протилежно сприймати.

Деякі коментатори злякалися і припустили, що після можливого введення військ до Москви "росіяни прокинуться в іншій країні".

"Помічено, що спочатку з'являються заяви з "не" (не будемо продовжувати після 14.04 і продовжили, не будемо вводити пропуску), а потім всі ці "не" здійснюються під виглядом необхідності... Не здивуюся, якщо через тиждень введуть ще й війська", "Ми прокинемося в іншій країні, як і в серпні 91 року", "Замість того, щоб заспокоїти мешканців столиці, градоначальник її робить скандальні припущення про можливі сценарії з введенням військ", - написали вони в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Володимир Зеленський визнав масштабний провал в Україні. За його словами, пандемія китайського вірусу вказала на головні проблеми в українській медицині.

Він також заявив, що в умовах карантину українці стали свідками провалу медичної реформи і додав, що перед епідемією в Україні були непрацюючі лабораторії, прострочені маски і недостатня кількість апаратів ШВЛ.

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