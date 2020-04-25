Президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри поширення смертельного вірусу, вирішив провести суботник
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
У той час як весь світ бореться з пандемією, президент Білорусі вирішив озеленити Національний парк "Прип'ятський".
Лукашенко в компанії свого сина Миколи та інших учасників заходу висаджував сосни. Крім того, він не розлучався зі своїм білим шпіцом, який знаходився в кошику.
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Як видно на кадрах, ніхто з присутніх навіть не одягнув маски.
Зазначимо, що парк "Прип'ятський" знаходиться в Чорнобильській зоні.
Раніше президент Білорусі прокоментував ситуацію зі святкуванням Великодня в умовах карантину. Політик спочатку досить скептично ставився до пандемії і виникла навколо неї паніці. Він не відмовився від своїх переконань і в день Пасхи.
В той час, як українців активно закликали не ходити в храми в день Воскресіння Христового, Лукашенко розкритикував тих, хто дотримується таких правил обережності. До можливості зараження «уханьским» вірусом він поставився дуже по-філософськи, мовляв, «чому бути, того не минеш».
варто відзначити, що на даний момент в Білорусі підтверджено 9590 випадком зараження "китайським" вірусом.
Нагадаємо, Лукашенко зірвався і публічно розніс своїх критиків: "тільки паршива собака не дзявкає".
Як повідомляла Politeka, Лукашенко не витримав і накинувся на "братню" допомогу Росії.
Також Politeka писала, що Лукашенко розлютився через «стурбованих братів» на сході.