І це в той час, коли весь світ бореться з пандемією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри поширення смертельного вірусу, вирішив провести суботник

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікували місцеві ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

У той час як весь світ бореться з пандемією, президент Білорусі вирішив озеленити Національний парк "Прип'ятський".

Лукашенко в компанії свого сина Миколи та інших учасників заходу висаджував сосни. Крім того, він не розлучався зі своїм білим шпіцом, який знаходився в кошику.

Як видно на кадрах, ніхто з присутніх навіть не одягнув маски.





Зазначимо, що парк "Прип'ятський" знаходиться в Чорнобильській зоні.

Раніше президент Білорусі прокоментував ситуацію зі святкуванням Великодня в умовах карантину. Політик спочатку досить скептично ставився до пандемії і виникла навколо неї паніці. Він не відмовився від своїх переконань і в день Пасхи.

В той час, як українців активно закликали не ходити в храми в день Воскресіння Христового, Лукашенко розкритикував тих, хто дотримується таких правил обережності. До можливості зараження «уханьским» вірусом він поставився дуже по-філософськи, мовляв, «чому бути, того не минеш».



варто відзначити, що на даний момент в Білорусі підтверджено 9590 випадком зараження "китайським" вірусом.

Нагадаємо, Лукашенко зірвався і публічно розніс своїх критиків: "тільки паршива собака не дзявкає".

Як повідомляла Politeka, Лукашенко не витримав і накинувся на "братню" допомогу Росії.

Також Politeka писала, що Лукашенко розлютився через «стурбованих братів» на сході.