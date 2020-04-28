Лідер КНДР Кім Чен Ин тривалий час не з'являється на публіці, що породило чутки про його хворобу або навіть смерть, але причина може бути і інший

озвучили Свою версію подій в Південній Кореї. Як заявив у вівторок, 28 квітня, міністр об'єднання Республіки Корея Кім Ен Чхоль, Кім Чен Ин захищався від коронавіруса, передає ТАСС.

Він нагадав, що й раніше мали місце як мінімум два періоди, коли лідер Північної Кореї зникав з поля зору іноземних спостерігачів на 20 днів і більше.

"Справді, з моменту приходу до влади Кім Чен Ин ніколи не пропускав урочистості на честь річниці народження Кім Ір Сена. Однак багато заходи, включаючи банкет, були скасовані через побоювання у зв'язку з коронавірусом. Не думаю, що нинішня ситуація чимось незвичайним, враховуючи поширення інфекції в світі ", - сказав міністр.

Проте в КНДР не згодні з тим, що відсутність на публіці лідера країни є нормальним. Про це заявив колишній північнокорейський дипломат Тхе Ен Хо, передає CNN.

Екс-дипломат не може сказати точно, переніс Кім Чен Ин операцію.

«Ясно одне - він не може самостійно встати чи нормально ходити», - заявив Тхе Ен Хо.

Він також додав, що будь-які чутки, які зараз публікують ЗМІ, не можуть бути точними, оскільки лідера КНДР оточує секретність. Єдині, хто точно знайомий з ситуацією - це дружина Кім Чен Ина, його сестра і найближчі помічники.

Екс-дипломат нагадав, що смерть Кім Чен Іра, колишнього лідера КНДР і батька Кім Чен Ина, трималася в таємниці протягом двох днів.

Зазначимо, зробив заяву з приводу резонансної теми і президент США Дональд Трамп.

Він заявив, що обізнаний про стан північнокорейського лідера, але не буде вдаватися в подробиці, оскільки не може зараз говорити про здоров'я Кім Чен Ина.

"Я просто бажаю йому всього доброго. Я сподіваюся, що з ним все добре. Я знаю, як він себе почуває", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Кім Чен Ина не бачили на публіці з 11 квітня, коли він провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) з питань внутрішньої політики.

Пізніше південнокорейське видання Daily NK писало, що Кім Чен Ин переніс операцію на серці.

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