Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається скасовувати парад на 9 травня незважаючи на всесвітню пандемію

Слова лідера Білорусі передає агентство "Белта".

Своє рішення він аргументував тим, що це свято емоційна і глибоко ідеологічна річ.

"Повинен сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ. Треба пам'ятати, що ті люди (учасники війни, - ред.) вмирали, може бути, і від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували часом і про це не думали. І вмирали вони заради нас, як би це пафосно не звучало. І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, - скажуть, що злякалися", - заявив він.

Крім того, Лукашенко зазначив, що примусово на парад нікого тягнуть не будуть.

При цьому він попередив організаторів, що в разі проведення параду "нікого тягнути на цей захід не треба".

"Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Достатньо сьогодні бажаючих - тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов", - сказав президент Білорусі.

Варто відзначити, що президент Російської Федерації Володимир Путін скасував підготовку до святкування Дня Перемоги із-за загрози "китайського" вірусу.

За словами Путіна, для того, щоб провести парад 9 травня, підготовка до нього має бути розпочата "прямо зараз", що неможливо через триваючого зростання заражених коронавірусом в Росії.

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