Йде третій день заворушень в американському штаті Міннесота після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда: Міннеаполіс у вогні, на вулицях безчинствують мародери, а протест вже охрестили в мережі "Чорним Майданом"

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про введення Нацгвардії для зачищення, передає Politeka.net з посиланням на Твіттер американського лідера. У своєму повідомленні Трамп назвав мера Міннеаполіса Джейкоба Фрея "дуже слабким" і виявив рішучість взяти ситуацію під контроль.

"Я не можу стояти осторонь і спостерігати, як це відбувається з великим американським містом Міннеаполісом. Повна відсутність лідерства. Або дуже слабкий лівий радикальний мер, Джейкоб Фрей, збереться і візьме місто під контроль, або я відправлю Національну гвардію і виконаю роботу правильно...", - заявив Трамп.

"Ці бандити опоганюють пам'ять Джорджа Флойда, і я не дозволю відбуватися такому. Я тільки що розмовляв з губернатором штату Тімом Уолзом і сказав йому, що військові в його розпорядженні. У разі будь-яких складнощів ми візьмемо контроль на себе, але коли починаються грабунки, починається і стрілянина", - додав президент.

Примітно, що Трамп зробив ще один твіт, який був заблокований техслужбою через порушення правила про заклики до насильства. Користувачі в основному підтримали рішення лідера. "Не чекай! Відправте Національну гвардію або все згорить дотла", - пишуть в коментарях.

Таким чином, губернатор Міннесоти Тім Уолз вже підписав указ про притягнення Нацгвардії до забезпечення безпеки на вулицях. У самому Міннеаполісі введений режим надзвичайної ситуації.

"Настав час відновити. Відновити місто, відновити нашу систему правосуддя і відновити стосунки між правоохоронними органами і тими, кого вони зобов'язані захищати. Смерть Джорджа Флойда повинна призвести до справедливості і системних змін, а не смерті і руйнувань", - написав у Твіттері гурбернатор.

У мережі з'явилися фото військової техніки та гвардійців, які увійшли в місто.

Нагадаємо, 25 травня поліцейські вбили при затриманні беззбройного темношкірого чоловіка - продавцю здалося, що той намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою. У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого 46-річного Дорджа Флойда і здавлював поки той не перестав проявляти ознаки життя. На записі, який згодом розійшовся по соцмережам, чути, як затриманий скаржиться, що йому нема чим дихати. В результаті інциденту, були звільнені чотири копа.

Після цього вмить спалахнули протести. Мітингувальники спалили велику поліцейську дільницю, частина місцевих жителів зайнялись мародерством та грабують магазини, інша частина – зі зброєю в руках охороняють ці магазини від них. Протестувальники вимагають справделивого суду над поліцейськими.

MINNESOTA OOMFS PLEASE STAY SAFE ‼️ pic.twitter.com/JRbHLf9g7N — s (@KYUMCHWE) May 28, 2020

The more people want to push the narrative that everybody in #Minneapolis is going nuts, the more I’ll post my own footage of what’s going on. Too many people trying to push a certain narrative. As if people can’t grieve in this way... #GeorgeFloyd pic.twitter.com/0KdM53gxsj — Antonia Okafor Cover (@antonia_okafor) May 29, 2020

BREAKING NEWS: The National Guard has arrived in #Minneapolis amid violent riots. Police have abandoned 5 precincts in the city. Multiple structures are on fire.#minneapolisriots #GeorgeFloyd pic.twitter.com/oZontkoJzj — BNL NEWS (@BreakingNLive2) May 29, 2020

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