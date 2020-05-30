Черговий корабель Starship Ілона Маска вибухнув, а мільйонер зазнав фіаско

В Техасі вибухнув дослідний зразок космічного корабля Starship, який розроблявся компанією Ілона Маска. Пілотований космічний корабель нового покоління набагато більше за масою і розміром, ніж існуючі ракети SpaceX.

Як повідомляє Politeka.net, інцидент стався на американському полігоні Бока Чіка біля кордону з Мексикою. Twitter було опубліковано відео з моментом вибуху (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Вибух стався через дві хвилини після запуску двигуна Raptor. Ракета була повністю зруйнована, а її уламки розкидало навколо стартового майданчика. Інформації про постраждалих немає.

Маск хоче, щоб Starship замінила ракети Falcon 9, запуск якої з космодрому у Флориді був перенесень напередодні через несприятливі погодні умови. SpaceX планує, що Starship буде доставляти вантажі на Місяць і Марс, а потім повертатися на Землю.

SpaceX стала однією з трьох американських компаній, що отримали один мільярд доларів від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. Нещодавно SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

Варто нагадати, що в кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також призвела до знищення ракети. А в листопаді 2019 року інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув при випробуваннях на герметичність.

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