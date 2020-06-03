У РФ існують надувні човни і танки, які лише створюють видимість могутності армії



Про це розповів відомий російський економіст Сергій Гурієв у інтерв'ю Liga.net.

За його словами, це ніякий не жарт.



"Винищувачі теж важливі, тому що ви повинні розповісти своїм співгромадянам, що у вас сильні збройні сили. Тому певну кількість винищувачів вам потрібно. Але ці винищувачі можуть бути надувними. І я тут не жартую. В Росії дійсно є надувні човни і танки, і це суть інформаційної автократії", - зазначив він.

Економіст стверджує, що таким чином в РФ хочуть виправдати "наддержави".

"Вам не обов'язково мати велику армію. І тому Росія займається не тільки Україною, але і Сирією, Лівією, Венесуелою, Чадом, Суданом, Центральноафриканською Республікою і т. д. І в кожній з цих країн російське втручання невелике, але мета Росії полягає в тому, щоб розповісти своїм виборцям, що Росія сьогодні — супердержава, наддержава", - заяви Гурієв.

Раніше, однокурсник Володимира Путіна і колишній розвідник КДБ Юрій Швець висловив думку, що "російська армія створена тільки для понтів".

"Але російська армія створена тільки для понтів і гарна до тих пір, поки за нею не починають стріляти. Вона не здатна не тільки на повномасштабну Третю світову війну, але навіть на велику локальну», вважає він.

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