Проти президента РФ Володимира Путіна готується бунт, який закінчиться його поваленням

Таку думку озвучив колишній розвідник КДБ, однокурсник глави РФ Юрій Швець в інтерв'ю "Гордону".

За його словами, врятуватися РФ від накопичених проблем допоможе лише відхід від влади Володимира Путіна.

"У мене таке враження, що його зливає його найближче оточення, ті люди, яким він нещодавно ще довіряв і так далі. Критична маса негативна – вона така накопичилася в країні, що потрібно скинути баласт. Цим баластом може бути тільки Путін. Тому що удар по російській економіці буде страшний у результаті тих подій, які зараз відбуваються", – вважає екс-розвідник.

Також Швець зазначив, що в РФ можуть провернути сценарій схожий з осені 1991 року

"У мене таке враження, що план полягає в тому, щоб скинути цей баласт у вигляді Путіна і спробувати відкрити нову сторінку в російсько-американських відносинах. Власне кажучи, те ж саме, що зробила радянсько-російська еліта, восени 91-го – практично негайно після провалу серпневого путчу ГКЧП", - нагадав колишній розвідник.

На його думку, зради Володимиру Путіну варто очікувати від найближчого оточення.

"Бунт проти Путіна можуть очолити його найближчі друзі – Патрушев (секретар Ради нацбезпеки - ред. ) і Бортніков (директор ФСБ - ред. ). Вони замазані кров'ю разом з ним і, мабуть, спробують відмитися", - стверджує Швець.



Раніше астролог Влад Росс озвучив прогноз, що зміни в Конституцію РФ обернуться для Володимира Путін плачевними наслідками аж до бунтів.

Астролог пророкує, що через такі дій епоха правління Володимира Путіна закінчиться вже в 2021 році. У цьому ж році Росії загрожує кривавий переділ влади.

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