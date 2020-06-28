В розпал пандемії президент Білорусі Олександр Лукашенко відірвався в клубі разом із співачкою Таїсією Повалій

Як повідомляє Politeka.net, очевидці зняли танці глави держави на відео і опублікували в мережі (щоб подивитися, скрольте вниз).

27 червня в Білорусі пройшов республіканський бал выпускниво внз, який відвідав особисто Олександр Лукашенко. Після урочистої частини захід продовжився в клубі досить неофіційній обстановці. Серед інших артистів для білоруських випускників виступила й українська співачка Таїсія Повалій.

"Випускний бал залишиться одним з найсвітліших спогадів про чудесне студентському часу", - заявив політичний лідер у своїй промові. "Освоїти професію — великий труд, і я чесно пишаюся тим, що ви пройшли цей шлях гідно".

Як можна помітити на відео, саме під її виконання Олександр Лукашенко почав запально танцювати разом з молодими людьми. На опублікованому ролику президент станцював під пісню «Ти ж мене підманула» і навіть почав підспівувати Таїсії Повалій.

Варто відзначити, що крім неї для випускників та викладачів співали "Леприконси" та Олександра Зарицька з групи KAZKA.

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