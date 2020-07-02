1 липня в Росії пройшло основне і завершальне голосування про поправку до Конституції, яка "обнулить" президентські терміни Володимира Путіна і дозволить йому переобиратися ще два рази після 2024 року

За попередніми підсумками в результаті обробки 100% протоколів, 77,92% виборців нібито підтримали "обнулення" Путіна. Такі цифри назвав російський Центрвиборчком.

Проти поправки в основний закон РФ та "довічної" влади Путіна висловилися 21,27% виборців. Явка склала близько 64,99%, уточнили в ЦВК РФ.

У Москві зміни підтримали 66% виборців, а в Чечні, Дагестані і Тиві - поправки схвалили понад 90% виборців. Єдиним округом, де жителі проголосували проти ідей Путіна, став Ненецький автономний округ.

У той же час незалежні спостерігачі заявили про масштабні фальсифікації та порушення. У ЦВК РФ, звичайно, такого не помітили. Зокрема, явка на достроковому голосуванні у важкодоступних та віддалених місцях Ямалу перевищила 100%. Про це заявив голова окружного виборчкому Андрій Гіберт. За його словами, проголосувало більше людей, ніж планувалося спочатку.

Підсумки референдуму можуть стати для росіян сюрпризом. Адже ще березневі соціологічні дослідження показували дещо іншу картину. За даними опитування "Левада-центр", тоді поправку до конституції РФ не схвалили 47%, підтримали - 48% росіян.

Як би там не було, але тепер Путін отримує право балотуватися ще на два президентські терміни і при сприятливих для себе результатах голосування і відповідному стані здоров'я зможе залишатися президентом РФ до 2036 року.

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