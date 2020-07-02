Президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію, готуючись до повномасштабної війни з Україною

Так вважає політичний експерт Віктор Таран. Він вказав на цікавий нюанс у наказі Путіна на своїй сторінці в Facebook.

29 червня президент РФ розпорядився призвати всіх росіян-резервістів в армію і національну гвардію на "військові збори".

Як зазначив Віктор Таран, в документі не зазначено, на який саме строк громадян будуть забирати в збройні сили.

"Перед вами Указ Путіна, яким оголошується мобілізація російських громадян. Його особливість в тому що не встановлено чіткі граничні часові рамки мобілізації. Тобто людей забирають в армію на незрозумілий термін. Колись, так Сталін забрав молодь армію з 1943 по 1950", - підкреслив Таран.

Експерт нагадав, що в радянський час солдатів використовували для захоплення нових територій. Він попередив, що мобілізація може бути вагомим кроком для підготовки Росії до вторгнення в Україну і відкритої війни.

"Тоді Сталін використав молодь для окупації Європи. Питання - для чого Путін мобілізує на невизначений термін молодь зараз? Може для початку масштабних бойових дій? Чи Не про це писав кілька днів тому, коли роз'яснював, що Росія готується до повномасштабної війни з Україною? Зберігаємо спокій і чистимо зброю. Надії на Зеленського немає. Але вірю, що ми впораємося", - заявив Віктор Таран.

Раніше ми писали, що 1 липня в Росії пройшло основне і завершальне голосування про поправку до Конституції, яка "обнулить" президентські терміни Володимира Путіна і дозволить йому переобиратися ще два рази після 2024 року

За попередніми підсумками в результаті обробки 100% протоколів, 77,92% виборців нібито підтримали "обнулення" Путіна. Такі цифри назвав російський Центрвиборчком.

Проти поправки в основний закон РФ "довічної" влади Путіна висловилися 21,27% виборців. Явка склала близько 64,99%, уточнили в ЦВК РФ.

У Москві зміни підтримали 66% виборців, а в Чечні, Дагестані і Тиві - поправки схвалили понад 90% виборців. Єдиним округом, де жителі проголосував проти ідей Путіна, став Ненецький автономний округ.

У той же час незалежні спостерігачі заявили про масштабні фальсифікації та порушення. У ЦВК РФ, звичайно, такого не помітили.

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