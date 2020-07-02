Президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, готовясь к полномасштабной войне с Украиной

Так считает политический эксперт Виктор Таран. Он указал на интересный нюанс в приказе Путина на своей странице в Facebook.

29 июня президент РФ распорядился призвать всех россиян-резервистов в армию и национальную гвардию на "военные сборы".

Как отметил Виктор Таран, в документе не указано, на какой именно срок граждан будут забирать в вооруженные силы.

"Перед вами Указ Путина, которым объявляется мобилизация российских граждан. Его особенность в том что не установлено четкие предельные временные рамки мобилизации. То есть людей забирают в армию на непонятный срок. Когда-то, так Сталин забрал молодежь а армию с 1943 по 1950", - подчеркнул Таран.

Эксперт напомнил, что в советское время солдат использовали для захвата новых территорий. Он предупредил, что мобилизация может быть весомым шагом для подготовки России к вторжению в Украину и открытой войне.

"Тогда Сталин использовал молодежь для оккупации Европы. Вопрос - для чего Путин мобилизует на неопределенный срок молодежь сейчас? Может для начала масштабных боевых действий? Не об этом ли писал несколько дней назад, когда разъяснял, что Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной? Сохраняем спокойствие и чистим оружие. Надежды на Зеленского нет. Но верю мы - справимся", - заявил Виктор Таран.

Ранее мы писали, что 1 июля в России прошло основное и заключительное голосование о поправке в Конституцию, которая "обнулит" президентские сроки Владимира Путина и позволит ему переизбираться еще два раза после 2024 года

По предварительным итогам в результате обработки 100% протоколов, 77,92% избирателей якобы поддержали "обнуление" Путина. Такие цифры назвал российский Центризбирком.

Против поправки в основной закон РФ и "пожизненной" власти Путина высказались 21,27% избирателей. Явка составила около 64,99%, уточнили в ЦИК РФ.

В Москве изменения поддержали 66% избирателей, а в Чечне, Дагестане и Тыве - поправки одобрили более 90% избирателей. Единственным округом, где жители проголосвали против идей Путина, стал Ненецкий автономный округ.

В то же время независимые наблюдатели заявили о масштабных фальсификациях и нарушениях. В ЦИК РФ, конечно, же такого не заметили.

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