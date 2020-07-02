Лідер Кремля Володимир Путін не зможе насолодитися довічним правлінням в РФ

Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс, передає Главред.

Зокрема, він спрогнозував, що 2021 рік стане для Володимира Путіна останнім на посаді президента країни-агресора.

Влад Росс не сумнівається, що Путіну не судилося насолодитися довічним правлінням в Росії, оскільки бажаний для нього результат голосування за поправки в Конституцію дуже швидко згорить через невдалу дату проведення.

"Референдум не можна проводити у ретроградному Меркурії, та ще й на спаленому, тому що його результати підуть нанівець і просто перетворяться на прах. Меркурій – це символ документів, листів, протоколів, а в аурі Сонця все це просто згорить. Біда Путіна в тому числі в тому, що поряд з ним немає астролога…", – озвучив астролог свій фатальний прогноз.

Підсумовуючи, Влад Росс додав, що Путін віддав перевагу магам, екстрасенсам, шаманам і чорним месам замість того, щоб знайти астролога.

Раніше ми розповідали про те, що 1 липня в Росії пройшло основне і завершальне голосування про поправку до Конституції, яка "обнулить" президентські терміни Володимира Путіна і дозволить йому бути президентом РФ як мінімум до 2036 року.

За попередніми підсумками в результаті обробки 100% протоколів, 77,92% виборців нібито підтримали "обнулення" Путіна. Такі цифри назвав російський Центрвиборчком.

Проти поправки в основний закон РФ "довічної" влади Путіна висловилися 21,27% виборців. Явка склала близько 64,99%, уточнили в ЦВК РФ.

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