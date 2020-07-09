У Росії придумали, як забезпечити Крим водою

Про це заявив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов.

Міноборони Росії побудує тимчасовий трубопровід для забезпечення Криму прісною водою. Він буде перекидати 60 тис. кубометрів на добу з Білогірського району Сімферополь,

"Вчора сюди прилітав Дмитро Віталійович Булгаков (спеціаліст з тилового забезпечення) і команда Міноборони. Ми ногами пройшли всю трасу перекидання води з допомогою тимчасового водогону в Сімферопольське водосховище з Тайганського", – розповів Аксенов.

Також він зазначив, що в трьох основних водосховищах для постачання Сімферополя залишилося води на 110 днів.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Данилов розповів, що необхідно для подачі води в Крим. За словами представника відомства, відновити водопостачання вдасться тільки після деокупації півострова.

«Відновити водопостачання можна буде тільки після відновлення України у міжнародно визнаних кордонах», - каже він.

Нагадаємо, що перед тим, як Росія захопила Крим, приблизно 85% потреб його жителів забезпечував Північно-Кримський канал. Вода з нього надходила з території України, але коли окупували острів, постачання вирішили призупинити.

Нагадаємо, РФ може започаткувати новий конфлікт з Україною вже 7 липня, переговори провалилися: "плюнули ворогу в обличчя".

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