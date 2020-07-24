Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про готовність вивести Збройні сили на вулиці країни для розігнання протестів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "БелТА".
Так, на думку Лукашенка, війни, як правило, починаються з вуличних протестів, демонстрацій чи майданів. Тому, за його словами, Білорусі потрібні армійські підрозділи з підготовленими бійцями, які можуть розігнати їх.
"Коли мені довелося визначатися, які Збройні сили нам треба, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в Збройних силах. Про всяк випадок. Небажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до Збройних сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США", - наголосив білоруський лідер.
Українців обклали новими штрафами, скільки доведеться заплатити: "Вже з 1 серпня..."
Потрійний перерахунок пенсій в Україні: хто і коли отримає підвищені виплати
Рішення щодо Донбасу, жорсткий курс валют і нові штрафи – головне за ніч
Українців змусять платити податок на нерухомість, що потрібно знати: "Якщо квартира менше 60..."
Події в США Лукашенко назвав неочікуваними для всього світу і наголосив, що американський президент Дональд Трамп застосував війська в деяких штатах, щоб припинити протести.
"Те, що відбувається сьогодні в США, по-перше, в світі ніхто не очікував. По-друге, це важка катастрофа для всього світу. Якщо президент США витримає цей тиск, це буде хороший знак і для нас. Тому що якщо нахилиться, а не дай Бог, впаде ця імперія, світу буде несолодко", - впевнений президент Білорусі.
Лукашенко також заявив, що "всякі війни зараз починаються з вуличних протестів, демонстрацій, потім - майдани".
"На майдан, якщо своїх немає (у нас замало "майданутих"), їх підтягують зі сторони. Це професійні військові, бандити, які спеціально готуються, в основному в рамках ПВК по всьому світу, і заробляють великі гроші на провокаціях в тих чи інших державах", - впевнений Лукашенко.
Нагадаємо, "Кличуть людей на майдани": Лукашенко зібрався видворити з країни неугодних і перейшов до заходів.
Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.
Також Politeka писала, що Лукашенко переплюнув Путіна з новою божевільною витівкою в розпал епідемії.