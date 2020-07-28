Підсумок візиту в Київ президента Швейцарії – це вимога про необхідність відправки в окупований Крим представників міжнародних організацій з прав людини

Таку думку у своїй статті для Крим.Реалії озвучив публіцист і журналіст Віталій Портников, передає Politeka.

"Хіба ми можемо говорити, що за шість років, які пройшли після окупації, Крим повністю "вписався" у правовий простір Росії? Ні, не можемо. У Криму немає "Російських залізниць", ні російської банківської системи, ні російського мобільного зв'язку, немає міжнародного транспортного сполучення", – перерахував журналіст.

Тобто, пояснює Портников, немає нічого, що хоч якось пов'язує окупований півострів з світовою економікою.

Ця пропозиція президента Швейцарії – це саме те, на що повинен спиратися український МЗС.

"Тут в України є не просто авторитетні союзники. Коли в Берні виступають із подібними пропозиціями, то розуміють, що вони зможуть знайти порозуміння у інших країн, і в самих ОБСЄ і ООН", – пояснив свою точку зору Віталій Портников.

Слова президента Швейцарії – це свого роду індикатор.

"Індикатор того, що світ не збирається включати зелене світло для проїзду захопив Крим російського танка. І що окупація Криму і Донбасу – саме так, обох цих територій – залишається важливим пунктом міжнародного порядку денного", – резюмував Портников.

Раніше ми писали, що радянський і російський співак Лев Лещенко зробив скандальну заяву про Україну

Лев Лещенко підписав листа на підтримку дій Путіна по анексії Криму. Вважає псевдореферндум, який відбувся на півострові, "свідомим вибором кримчан". І зовсім не розуміє, у чому Україна звинувачує Росію.

До всього іншого, він виправдовував свій підпис кремлівської байкою про утиски російської мови в Україні, якою користуються багато пропагандисти Російської Федерації.

"Мене турбує наявність праворадикальної екстремістської групи, яка диктує умови - це раз. Це є. Мене турбує неможливість людей говорити російською мовою. І не треба мені говорити, що цього немає. Тому що я знаю чудово, тому що я і на заході був", - заявляв Лещенко.

Нагадаємо, що Газманов повідав, як росіяни "врятували" Крим від України

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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