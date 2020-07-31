Головний опонент Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі Світлана Тихановская зібрала масовий мітинг в Мінську

Як повідомляє Politeka.net на зустріч з кандидатом у президенти 30 липня прийшло близько 30 тисяч чоловік.

Люди зібралися в парку Дружби народів, передає "Єврорадіо".

Зустріч з Тихановской відбулася через день після затримання під Мінськом російських найманців ПВК "Вагнера".

Офіційний Мінськ заявляє, мовляв, вагнеровці готували масові заворушення і теракт в білоруській столиці.

Крім Тихановскої у мітингу взяла участь Марія Колесникова, представник штабу Віктора Бабарико, якого на вибори теж не допустили.

Тихановская зазначила, що йде в президенти заради свого чоловіка і всіх білорусів. Зауважимо, що Сергій Тихановский планував брати участь у виборах, поки його не відправили за грати в СІЗО.

"Мій чоловік відкрив людям очі, пробудив у них сміливість і віру в себе, дав надію на зміни. Він другий місяць в СІЗО", – наголосила Світлана Тихановская.

Вы просто посмотрите, что сейчас в парке дружбы народов!

У меня мурашки по коже. Невероятно много людей. Энергетика бешеная. pic.twitter.com/B42AfjR559 — julia 97% (@j_matuzova) July 30, 2020

Новае відэа з дрону.



Мора людзей!



Па дадзеных на 20.30 ад праваабарончага цэнтра «Вясна», на мітынг у падтрымку Святланы Ціханоўскай ў Менску прыйшло як мінімум 34 000 чалавек. pic.twitter.com/nlq8jsLpJB — Белсат TV (@Belsat_TV) July 30, 2020

Раніше ми розповідали, що Олександр Лукашенко серйозно побоюється, що може втратити посаду президента Білорусі.

Так, лідер Білорусі попередив, що може задіяти регулярні підрозділи армії для розгону масових протестів у країні.

"Коли мені довелося визначатися, які Збройні Сили нам треба, особливо після 2010 року, я зрозумів, що треба мати в запасі підготовлених бійців, частини в Збройних Силах. На всяк випадок. Бажано, звичайно, щоб нам довелося вдаватися до Збройних Сил. Але всяке може бути. Прикладом тому є США", - заявив Лукашенко під час зустрічі зі спецназівцями.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

Як повідомляла Politeka, Україна почала "мочити" Білорусь санкціями: за що поплатився Лукашенко.

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