Президент РФ Володимир Путін виношує плани стати главою нової союзної держави Росії і Білорусії

Про це у своєму блозі на Ехо Москви заявив в 2018 році журналіст і громадський діяч Матвій Ганапольський, повідомляє Politeka.

Автор вважає, що президент РФ Володимир Путін хоче стати главою нової союзної держави Росії і Білорусії. Тому він утримається від агресивних дій як в Естонії, так і щодо Латвії та Литви.

Також журналіст торкнувся можливого повноцінного нападу РФ на Україну.

На його думку, Україну у часовому відрізку можна розділити на дві частини: до нападу в Азовському морі і після нього.

"Це був остаточний перелом, коли стало зрозуміло для України: це може бути. Якщо Росія в будь-якому вигляді почне зараз нову війну з Україною, це буде її остання війна, Російській Федерації", – переконаний Матвій Ганапольський.

Його впевненість в цьому ґрунтується на тому, що не варто вірити чуткам про те, що в України немає армії або озброєння.

"Це буде найстрашніша війна в історії Російської Федерації. І це, звичайно ж, буде закінчення президентства президента Путіна. Ось тому війни з Україною не буде ніколи. Якщо буде – це буде для українців остання здача крові", – резюмував Матвій Ганапольський.

У той же час, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман заявив, що для підвищення рейтингу президент РФ Володимир Путін може піти на справжню війну.

За словами аналітика, рейтинг Путіна насправді падає, падає і довіру. А це – дуже серйозний симптом, з яким йому необхідно щось робити.

"А що з цим робити? На жаль, крім війни у них методів немає, вона як-то може підняти рейтинг. Але дещо може змінитися концепція. У випадку з Україною, це була визвольна війна, ми звільняли жителів Криму від потенційної загрози – бандерівців, які прийдуть і всіх заріжуть. Саме так подавали інформацію на російському ТБ", – вважає Гозман.

Автор відзначає той факт, що "визвольна" війна з Україною) вже не спрацьовує.

Письменник Голишев передрік повномасштабне вторгнення військ РФ в Україну: "Путін вирушить на Донбас".

У Росії викрили плани Путіна: "Розмовляти виключно мовою сили".

Гримчак розповів, коли Крим повернеться в Україну: "Нікуди вони не подінуться".