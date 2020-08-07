Незареєстрований опозиційний кандидат у президенти Білорусі Валерій Цепкало попросив Путіна підтримати "вільні вибори" і засудити "антиросійську політику"
Відповідний лист він написав російському президенту і громадянам РФ, передає ряд росЗМІ.
"Звертаюся до вас, Володимир Володимирович, і до наших братів-росіян з проханням не підставляти в черговий раз "плече" Лукашенку, але підтримати проведення вільних президентських виборів у Білорусі і засудити антинародну і антиросійську політику, яка проводиться білоруським режимом", – зокрема йдеться в ньому.
Більш того, в листі Цепкало відкрито заступився за 33 найманців з ПВК «Вагнер», заявивши, що тих нібито заарештували за надуманими звинуваченнями. Коментуючи затримання бойовиків, опозиціонер підкреслив:
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"Цих росіян Лукашенко вирішив "брудно" використовувати в своїх внутрішньополітичних іграх для боротьби з альтернативними кандидатами і посилення їм кримінальних статей. Сьогодні, виступаючи перед Національними зборами і запрошеними в Палаці Республіки, він знову дорікнув російській владі у брехні, коли говорив про цілі появи російських «найманців» в Білорусі".
За його словами, Олександр Лукашенко ніколи по-справжньому не планував будувати з Росією "чесні, поважні і збалансовані взаємини", а лише займався політичними іграми, щоб отримати максимум вигоди для свого режиму.
Зазначимо, що на своєму сайті політик цей лист не публікував.
Як стало відомо в кінці липня, Цепкало поїхав з сім'єю з Білорусі в Москву, щоб його не заарештували. На даний момент, за інформацією російських журналістів, він знаходиться в Києві.
Раніше ми писали, що влада Росії обурена можливістю передачі членів ПВК "Вагнера" Києву. Зокрема, уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова сподівається на те, що Білорусь в даному конкретному випадку надійде як "стратегічний партнер Росії".
"Я відстежую ситуацію. Вважаю, що абсолютно неприпустимо розглядати питання щодо видачі російських громадян без представників російського МЗС та інших наших органів", - заявила вона.
Нагадаємо, Лукашенко переборщив з відвертістю і видав все, що думає про Зеленського і Путіна: «Мені його шкода».
Як повідомляла Politeka, Янукович зробив капость Лукашенку, який його підтримував.
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