У ЦВК оголосили попередні результати президентських виборів у Білорусі

Олександр Лукашенко набрав сенсаційні 80,23%, його головна опонентка Світлана Тихановська — 9,9%. Явка на виборах склала 84,23%.

Нагадаємо, білоруси вийшли на масштабні акції протестів в ніч з 9 на 10 серпня, заявивши, що результати сфальсифіковані. За бунтом, що спалахнув, відбувся жорсткий силовий розгін. ОМОН застосував світлошумові гранати і водомети проти протестувальників.

У мережі почала з'являтися інформація про жертви. Так, стало відомо ім'я чоловіка, який загинув під колесами автозаку, що в'їхав у натовп, - Євген Заїчкін.

Раніше ми повідомляли, за неофіційними даними, перемогу на виборах у Білорусі здобула Тихановська.

Згідно з опублікованими протоколами, за неї проголосувало в кілька разів більше людей, ніж за Лукашенка.

«Тихановська виграє. І часто з серйозною перевагою. Цифри озвучені державними екзит-полами ніяк не пов'язані з реальністю», - йдеться в тексті повідомлення Telegram-канал NEXTA Live і наводиться багато прикладів.

Один з них: на 26 виборчій дільниці в д.Копище (Нова Борова) Тихановська набрала 90% голосів.

Зазначимо, невідомі навіть внесли правки на сторінці Білорусі у Вікіпедії, виправивши там графу «президент країни».

Нагадавши, перші результати виборів у Білорусі « " явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.

Як повідомляла Politeka, Майдан охопив Білорусь: люди зійшлися з ОМОНом, в хід пішли гранати, кадри повстання.