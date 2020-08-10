ЗМІ повідомляють про перших загиблих під час протестів

Кандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська прокоментувала інформацію ЗМІ про загиблих в результаті протестів у Мінську

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, головна конкурентка Олександра Лукашенко заявила, що якщо інформація про загиблих в ході протестів підтвердиться, то це стане "початком кінця" нинішньої влади.

Також Світлана Тіхановском заявила, що вважає себе переможцем на виборах президента Білорусі.

При цьому під час пресконференції Тихановська наголосила, що силове вирішення конфлікту після виборів є "неприпустимим".

Як відомо, раніше низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що в ході протистоянь у Мінську є перший загиблий. Повідомлялось, що чоловік отримав важку травму внаслідок наїзду спецтранспорту на учасників протесту.

"Так, є відомості про одного загиблого. Це сталося в результаті наїзду спецтранспорту на учасників акції. Три людини серйозно постраждали, один загинув в результаті черепно-мозкової травми", - розповів представник правозахисного центру "Весна" Валентин Стефанович.

Як відомо, 9 серпня у Білорусі відбулись вибори президента, за попередніми результатами яких перемогу одержав Олександр Лукашенко. Громадяни Білорусі вважають вибори сфальсифікованими, тому масово виходять на акції протесту.

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