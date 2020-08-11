Лідер ЛДПР Володимир Жириновський розкритикував дії президента Білорусі Олександра Лукашенка і фактично розкрив, що Росія "годувала" політика

Відповідне зізнання з'явилося в телеграм-каналі політика, передає Politeka.net.

Міркуючи про протести, які спалахнули в Білорусі, Жириновський написав, що Лукашенко "випустив проти білорусів собак".

"Так німці робили в окупованій Білорусії. Намалював собі 80%. Ну нехай буде хоча б 52% на 48%. Але ні... 80%!", - пише він.

Він підкреслив, що багатьох людей не пускали на виборчі дільниці, а під час дострокового голосування у Лукашенка раптом з'явилося 42%.

Жириновський впевнений, що на подальшому політичному майбутньому білоруського президента можна ставити хрест.

"Це агонія. Більше виборів за участю Лукашенка не буде. Все залежить від нас: скільки ще ми згодні утримувати дармоїда?» ,- підсумував він, супроводивши публікацію знімком, зробленим біля посольства Білорусі в Москві.

Раніше Жириновський, який закликав бомбити Україну та інші пострадянські держави, підтримав білоруські протести і нагадав Олександру Лукашенку про долю президента-втікача України Віктора Януковича.

Крім того, глава ЛДПР зажадав звільнити з в'язниць заарештованих журналістів, зокрема кореспондентів телеканалу "Дождь". Також Жириновський закликав Лукашенка піти з політики.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Жириновський звертається до Лукашенка з жорстким закликом. Так, перед виборами в Білорусі він закликав Олександра Лукашенка знятися з передвиборних перегонів.

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