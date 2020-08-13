З 12 на 13 серпня у Білорусі пройшла четверта ніч протестів проти оголошених результатів виборів, звірствування силовиків і військових тривають
Увечері у протестувальників була нова тактика - спробувати заблокувати дороги. Люди намагалися будувати живі ланцюги на пішохідних переходах, щоб заблокувати рух. Однак виходило це не завжди. Силовики витягали людей, били і затримували.
Затримання супроводжувалися світлошумовими гранатами і стріляниною.
Повідомляється, що в місті Жодіно з в'язниці вночі випустили людей, оскільки ізолятор переповнений.
Однак, відзначимо, що стався важливий поворот. У мережі стали з'являтися відео, на яких військові і спецназівці заявляють, що їм соромно, вони викидають свою форму і відзнаки в сміття.
"Братства спецназу в Білорусі більше немає", - говорить один з чоловіків на відео, після чого рішуче викидає берет в контейнер для сміття.
Також заяви на звільнення написали окремі поліцейські.
Начальник Боровлянського відділу міліції заявив, що бити протестувальників не будуть.
"Вас ніхто чіпати не буде. Мені тут з вами жити", - сказав він.
Також в мережі з'явилося відео, на якому діючий поліцейський закликає колег припинити насильство.
Крім того, колишній міліціонер Євген Куц, який звільнився з органів правопорядку в 2017 році в званні старшого сержанта, закликав своїх колишніх колег не виконувати злочинні накази і звинуватив співробітників ОМОНу в тому, що вони б'ються "не за ту сторону".
За його словами, звільнених з міліції через насильство над демонстрантами набагато більше.
Крім того, через насильство проти демонстрантів з державних телеканалів звільнилися кілька ведучих і журналістів Білорусі.
"Є і хороші новини. Сьогодні остаточно стало зрозуміло, що полохливий диктатор чи то засів у бункері, чи то зовсім полетів з країни. ЦВК тягне з оголошенням результатів вже третій день: їм складно фальсифікувати, тому що безліч комісій порахувало голоси чесно. Для всього світу очевидно-Світлана Тихановська новий і законний президент Білорусі. Це стає очевидно і для багатьох силовиків-сьогоднішній день запам'ятався нам тим, що безліч співробітників МВС і військових показали свою лояльність народу. Все-таки в порівнянні з вчорашньою ніччю, їх напади на людей зменшилися в рази. А працівники держпропаганди почали масово і демонстративно звільнятися. Натиснути залишилося зовсім трохи!», - пишуть в мережі.
Нагадавши, проти активістів у Білорусі відкрили вогонь на поразку: відомо про жертви.
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