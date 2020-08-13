З 12 на 13 серпня у Білорусі пройшла четверта ніч протестів проти оголошених результатів виборів, звірствування силовиків і військових тривають

Увечері у протестувальників була нова тактика - спробувати заблокувати дороги. Люди намагалися будувати живі ланцюги на пішохідних переходах, щоб заблокувати рух. Однак виходило це не завжди. Силовики витягали людей, били і затримували.

Предположительно в Новополоцке жестоко избивают мужчину.



Осторожно, кадры жуткие. pic.twitter.com/jfg680zk8d — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Затримання супроводжувалися світлошумовими гранатами і стріляниною.

Так задерживали в Лиде — со светошумовыми гранатами и стрельбой. pic.twitter.com/hUzOxSV6QD — TUT.BY (@tutby) August 12, 2020

Повідомляється, що в місті Жодіно з в'язниці вночі випустили людей, оскільки ізолятор переповнений.

Однак, відзначимо, що стався важливий поворот. У мережі стали з'являтися відео, на яких військові і спецназівці заявляють, що їм соромно, вони викидають свою форму і відзнаки в сміття.

"Братства спецназу в Білорусі більше немає", - говорить один з чоловіків на відео, після чого рішуче викидає берет в контейнер для сміття.

Також заяви на звільнення написали окремі поліцейські.

Начальник Боровлянського відділу міліції заявив, що бити протестувальників не будуть.

"Вас ніхто чіпати не буде. Мені тут з вами жити", - сказав він.

Head of police in Borovlyany to the protesters: "We, Borovlyany police, won't touch you, we all live together. All the best to you!"#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/RBymWMXGev — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

Також в мережі з'явилося відео, на якому діючий поліцейський закликає колег припинити насильство.

Strong appeal! The current police officer calls on his colleagues for peace and to recognize Svetlana Tikhanovksaya the only legally elected president.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/WU2wwZOi1X — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2020

Крім того, колишній міліціонер Євген Куц, який звільнився з органів правопорядку в 2017 році в званні старшого сержанта, закликав своїх колишніх колег не виконувати злочинні накази і звинуватив співробітників ОМОНу в тому, що вони б'ються "не за ту сторону".

За його словами, звільнених з міліції через насильство над демонстрантами набагато більше.

Крім того, через насильство проти демонстрантів з державних телеканалів звільнилися кілька ведучих і журналістів Білорусі.

"Є і хороші новини. Сьогодні остаточно стало зрозуміло, що полохливий диктатор чи то засів у бункері, чи то зовсім полетів з країни. ЦВК тягне з оголошенням результатів вже третій день: їм складно фальсифікувати, тому що безліч комісій порахувало голоси чесно. Для всього світу очевидно-Світлана Тихановська новий і законний президент Білорусі. Це стає очевидно і для багатьох силовиків-сьогоднішній день запам'ятався нам тим, що безліч співробітників МВС і військових показали свою лояльність народу. Все-таки в порівнянні з вчорашньою ніччю, їх напади на людей зменшилися в рази. А працівники держпропаганди почали масово і демонстративно звільнятися. Натиснути залишилося зовсім трохи!», - пишуть в мережі.

Нагадавши, проти активістів у Білорусі відкрили вогонь на поразку: відомо про жертви.

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