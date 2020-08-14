Кремлю варто тричі подумати, перш ніж реалізовувати плани зі створення Союзної держави з Білоруссю

Таку думку в своєму блозі на Цензор озвучив волонтер і публіцист Юрій Касьянов, передає Politeka.

"Прийняти таке бунтівне населення до складу Росії-все одно що впровадити ракову пухлину сепарського Донбасу в Україну. Кремлю знадобиться принаймні пара років, щоб викорчувати з білорусів дух свободи", – пояснив свою точку зору експерт.

Також Касьянов переконаний в тому, що масові протести в Білорусі трансформувалися і це вселяє надію на їх успішний результат.

"Вчора вранці здавалося, що все програно, але білоруси показали батьку кузькіну матір. Протест став масовим, ненасильницьким... Страйки-це найсильніше. Білорусь сильна потужним держсектором, зупинка якого смерті подібна для держави", - пояснив волонтер.

Тому, Лукашенко, розуміючи небезпеку бунту робітників з підприємств державного сектора, пішов на зворотну.

"Повісив усіх собак на міністра внутрішніх справ, на черзі-голова ЦВК, рядові виконавці...",- пояснив поведінку білоруського лідера Касьянов.

Але є, на думку експерта, ще один важливий момент, а саме телефонна розмова Лукашенка і Путіна.

"Москві не потрібен неконтрольований протест, народне повстання, чергова кольорова революція на кордонах імперії. Кремлю вистачає головного болю з Хабаровськом. А то ці Майдани - річ заразна... Тепер Москві треба відмотати ситуацію, вибачитися, провести перевибори, обрати керовану людину - технократа, прагматика, і рухатися далі по шляху поглинання", – розкрив плани Кремля Касьянов.

Але перешкодити цьому тонкому розрахунку може сам білоруський народ.

"Отямилося від сплячки, виховане кийками ОМОНу населення, раптом відчуло себе сильними і сміливими вільними людьми", - підсумував Юрій Касьянов.

Politeka писала, що колишній президент Литви Даля Грібаускайте закликала Олександра Лукашенка покинути свій пост. Таким чином політик відреагувала на протести, що відбуваються в Білорусі.

"Диктатор з закривавленими руками. Ти вирішив свою долю – у тебе немає майбутнього на білоруській землі", - написала політик у Twitter.

Крім того, Грібаускайте прикріпила хештег #LukashenkoLeaveNow ("Лукашенко, йди зараз"), закликаючи його залишити пост президента.

У білоруському місті Світлогорську робітників одного з підприємств закрили в цехах, щоб ті не могли вийти на страйк. Так, користувачі соцмереж з Білорусі масово повідомляють про те, що робітники підприємства "Хімволокно" у Світлогорську намагаються вийти на страйк, Але людей закрили в цехах і не пускають через прохідні.

Зазначається, що працівники "Хімволокно" вже тривалий час перебувають насильно заточеними в цехах, на місці працюють журналісти.

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