Білорусь і Литва звинуватили одне одного у спробі порушення повіітряного простору

Про це повідомляє Politeka з посиланням на телеграм-канал "Український Діалог".

Так, Міністерство оборони Білорусі зробило заяву про спробу "порушення повітряного простору" країни з боку Литви. За даними білоруських військових, звідти був запущений зонд з восьми повітряних куль з "антидержавною символікою".

Після появи повітряних куль влада Білорусі підійняла у небо протиповітряну оборону і військово-повітряні сили країни. Зокрема, до білоруського кордону направили бойові вертольоти "Мі-24", які зайшли в повітряний простір Литви. Незабаром міністр закордонних справ Литви викликав до себе посла Білорусі через те, що білоруський вертоліт "Мі-24" перетнув кордон Литви, щоб знешкодити повітряні кульки. В Міноборони Білорусі при цьому наполягають на спробі "порушення повітряного простору" з боку Литви.

"Завдяки діям екіпажів вертольотів "Мі-24" зі складу чергових сил ППО політ повітряних куль попереджено без застосування зброї", - йдеться в повідомленні.

Також білоруські ЗМІ опублікували знімки прапора на повітряних кулях, які викликали такий переполох у Збройних силах Білорусі.

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