Так, у дитячому садку №27 в місті Молодечно вихователька закрила 3-річну дитину в туалеті за вигуки "Лукашенка - в автозак!".

Матір хлопчика Рада Рогова розповіла, що інцидент трапився 25 серпня. В той день її чоловік забирав з дитсадка сина Олексія і розповів матері, що дитина була в сльозах.