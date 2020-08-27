В Білорусі у місті Молодечно Мінської області вихователька дитсадку вирішила покарати хлопчика за "антилукашенківські" вигуки
Так, у дитячому садку №27 в місті Молодечно вихователька закрила 3-річну дитину в туалеті за вигуки "Лукашенка - в автозак!".
Матір хлопчика Рада Рогова розповіла, що інцидент трапився 25 серпня. В той день її чоловік забирав з дитсадка сина Олексія і розповів матері, що дитина була в сльозах.
"Подзвонив мені і сказав, що трапилася надзвичайна ситуація. Син в сльозах розповів про те, що в групі кричав "Лукашенка - в автозак!". За це вихователька розлютилася і закрила його в туалеті. Льоша каже, що просидів там майже весь сон", - розповіла Рада Рогова.
Також мама хлопчика зазначила, що керівництво дитячого садкавсе заперечує. За їхньою версією, дитина нібито сама закрилася в туалеті. Однак матір Олексія стерджує, що чула, як вихователі під час з'ясування даної ситуації голосно радились щодо того, щоб все заперечувати.
Завідуюча дитсадком Олена Драгун відмовилась надавати будь-які коментарі з цього приводу.
Раніше Politeka писала, що події в Білорусі передбачили 16 років тому: "якби не позиція...".
Також Politeka повідомляла, що Лукашенко знову змолився до Путіна про допомогу, в РФ дали добро: "у разі загострення...".
Популярні новини заразПоказати ще