Молодшому сину Олександра Лукашенка, Миколі, виповнилось 16 років, і з цієї нагоди ЗМІ опублікували низку невідомих раніше фактів про нього

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

В свої юні роки Микола вже став персоною, яку жваво обговорюють в інтернеті, він - герой безлічі мемів і предмет зітхання величезної кількості дівчат на пострадянському просторі. Попри те, що Микола практично завжди на виду і часто супроводжує Олександра Лукашенка на світських заходах, навколо його життя є багато таємниць.

Вперше про молодшого позашлюбного сина Олександра Лукашенка заговорили ще наприкінці 2004 року, через декілька місяців після його народження. Однак справжній ажіотаж навколо нього виник в 2008 році - тоді трирічний Микола з'явився на публіці разом з президентом-батьком. Вони разом відвідали суботник на будмайданчику стадіону "Мінськ-арена".

Після появи на одному з хокейних матчів в компанії батька в 2018 році Микола справив справжній фурор, адже з раніше непримітного хлопчика в 14 років він перетворився в привабливого і ефектного юнака.

Його порівнювали з молодим Леонардо Ді Капріо і називали "копією принца Вільяма".

Після дебютного виходу в світ в 2008 році Коля постійно знаходиться "під прицілом" телекамер. Батько-президент бере його з собою всюди, включаючи закордонні поїздки і офіційні візити на найвищому рівні. У свої 16 років хлопець вже зустрічався з Бараком Обамою, Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном, двома папами римськими, Уго Чавесом, шейхом Заїдом аль-Нагаяном і багатьма іншими політичними лідерами світового рівня.

Олександр Лукашенко досить довго приховував місце навчання сина, не обговорював його хобі та інтереси з публікою. Єдине, що він не приховував - розумові здібності хлопця. Олександр Лукашенко неодноразово називав Миколу "унікальною людиною", а також хвалився, що син володіє кількома іноземними мовами, в тому числі китайською, захоплюється музикою і хокеєм.

В свої 16 років у Колі Лукашенка немає особистих сторінок в соцмережах, тому що батько забороняє йому заводити акаунти і вільно спілкуватися з однолітками.

Про складний характер Миколи вже давно ходять справжні легенди. Раніше ЗМІ повідомляли, що якось він прокусив руку стюардесі за те, що вона не дозволила йому закрити двері в літак. Розлютившись, хлопчик почав їй погрожувати та заявив: "Коли я стану міністром, то тебе розстріляю".

Олександр Лукашенко також розповідав, що в дитинстві його молодший син був дуже ревнивим і вимагав до себе підвищеної уваги.

"Він ревнивий. Сяде на коліна і питає: ''Я у тебе один син?'.' Кажу: ''Як же один, а Діма, Вітя?''. Він у відповідь: ''Що ти мені про них розказуєш, вони вже дорослі". Це він мені часто говорить з ревнощів. Хоча у них хороші відносини", - запевний Лукашенко.

Останнім часом Микола Лукашенко кілька став предметом насмішок в мережі. Зокрема, користувачі, які раніше були захоплені його зовнішністю, критикували хлопця за його стиль і наслідування батькові.

Наприклад, під час провладного мітингу в Мінську Колю Лукашенко підняли на сміх в соцмережах через його зовнішній вигляд. Парубок прийшов на захід в строгому чорному костюмі і сонцезахисних окулярах, тому його порівняли з охоронцем.

Також в соцмережі з'явилось відео, на якому Олександр Лукашенко з 15-річним сином Миколою прибувають в резиденцію президента Білорусі з автоматами і в бронежилетах на вертольоті.

В соцмережі висміяли білоруського президента і почали створювати меми з цього приводу.

Як відомо, Олександр Лукашенко - батько трьох синів. Двоє з них - від першого шлюбу, а третій, Микола, став позашлюбним сином білоруського лідера. Зі своєю дружиною Олександр Лукашенко давно не живе, хоча офіційно вони не в розлученні. В інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону Лукашенко розповідав, що зберіг дуже теплі стосунки з колишньою дружиною Галиною. Також він поділився, що вони були разом зі шкільної лави, а її мама, теща Лукашенка, була для нього як рідна, тому йому важко далося пережити її смерть.

За даними ЗМІ, мати Миколи Лукашенка - Ірина Абельська, яка була особистим лікарем білоруського лідера. Відомо, що у Абельської є вілла в елітному районі Мінська Дрозди, де живуть здебільшого представники влади і люди, які тісно пов'язані з Олександром Лукашенко.

Нагадаємо, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

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