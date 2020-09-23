У Росії військовий літак розбився через "помилкову атаку" під час навчань

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, наразі відомо, що причиною катастрофи військового літака Су-30 в Тверській області (РФ) 22 вересня стала помилкова атака з боку екіпажу Су-35.

Надзвичайна подія сталася під час відпрацювання ведення повітряного бою.

В цей момент винищувачі проводили плановий навчально-тренувальний політ. Коли Су-35 вийшов на ціль, то замість фотовистрілу він вдарив з головного калібру.

Після інциденту російські військові зайнялися з'ясуванням, чому гармата Су-35 виявилася увімкнена, і як взагалі стався постріл.

Серед версій причин катастрофи не виключений мимовільний постріл або помилка наземних технічних служб, які з невідомих причин не відключили зброю.

В коментарях до новини українці висміюють черговий казус росіян під час військових навчань та іронізують з приводу "міці" армії РФ.

"Ніколи такого не було і ось знову ...", "Все, що потрібно знати про велич російської армії", "Тремтіть, НАТО", "візитівку Яроша не знайшли?", "Спишуть на СБУ", - пишуть в коментарях.

Як відомо, у Тверській області у вівторок, 22 вересня, розбився військовий винищувач Су-30. Відомо, що катастрофа трапилася під час проведення планового навчально-тренувального польоту.

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